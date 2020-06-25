Сегодня, 25 июня, состоялась пресс-конференция при участии жертвы изнасилования в Кагарлыке Нели Погребицкой и ее новых адвокатов. Ровно месяц назад стало известно, что полицейские местного райотдела Киевской области душили и девять часов насиловали девушку.

Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова, которая тоже присутствовала на брифинге, заявила о том, что дело пытаются спустить на тормозах. В качестве обоснования она заявила, что государство предоставило пострадавшей адвоката. По ее данным, этот юрист - знакомый замглавы МВД Антона Геращенко, и он за три недели не ознакомился с материалами дела, не оказал Неле Погребицкой юридическую помощь.

Также, по словам Устиновой, новые адвокаты пострадавшей попросили круглосуточную охрану для Нели, так как она опасается за свою жизнь. В МВД же, отметила нардеп, предложили выдать тревожную кнопку. Однако если у жертвы изнасилования будут основания на нее нажать, полицейским к ней придется ехать за 130 километров.

Адвокаты пострадавшей добавили, что на сегодняшний день есть результаты только двух ключевых экспертиз (проведено более пяти). Юристы дополнили, что для них очень важно получить все результаты. В конце июля состоится новый суд по мере пресечения для обвиняемых. Если выводов всех экспертиз не будет, это может повлиять на решение судьи (содержание под стражей могут изменить на более легкую меру, - Ред.)

По словам защиты, одному из подозреваемых - Николаю Кузиву - изменили подсудность. Теперь ему вменяют пытки, а превышение служебных полномочий вычеркнуто. Адвокаты будут ходатайствовать о переквалификации дела к первоначальному варианту.

Отдельно юристы сказали, что будут настаивать на добавлении второй пострадавшей - младшей сестры Нели Аллы, которую, по их сведениям, силовики похитили и незаконно допрашивали (она несовершеннолетняя).

Адвокаты отметили, что будут требовать и привлечения к ответственности других сотрудников райотдела полиции Кагарлыка, так как обвиняемые копы во время 9-часового преступления находились там не одни. Юристы уверены, что их коллеги не могли не знать о том, что делают с Нелей, однако не сообщили о противоправных действиях. На сегодняшний же день они не понесли никакой ответственности, а лишь были уволены.

Журналисты задали вопрос самой Неле Погребицкой. У пострадавшей спросили, есть ли у нее обращение к тем полицейским, которые над ней жестоко надругались, или же к министру МВД Украины. Ответить ей не дали адвокаты: "Давайте не давать на нее и не раскручивать на политические заявления". За получасовую пресс-конференцию Неля не сказала ни слова.

После завершения брифинга Неля Погребицкая, ее защитники и нардеп от фракции "Голос" Устинова вновь отправились в МВД. Последняя заявила, что они не уедут оттуда до тех пор, пока потерпевшей не будет предоставлена круглосуточная охрана.

Пресс-конференция при участии изнасилованной в Кагарылке Нели Погребицкой: