Европейские послы в среду, 24 июня, не смогли определиться с окончательным списком стран, граждане которых смогут въезжать в Евросоюз с 1 июля.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Послы стран Евросоюза 24 июня не смогли определить окончательный список стран, для граждан которых ЕС откроет свои границы 1 июля", - говорится в сообщении.

Представители ЕС смогли договориться только о том, что окончательный список будет состоять примерно из 20 стран мира. Из европейских стран, не входящих в состав ЕС, право на въезд могут получить три балканские (Босния, Черногория и Сербия) и три карликовые (Андорра, Монако и Ватикан) государства. Сначала в списке фигурировала также Грузия, но пока ее там нет.

Отметим, что Украина с самого начала не входила в список стран, граждане которых смогут въезжать в ЕС с 1 июля. Также вне списка оказались страны, где зафиксировали наибольшее количество подтвержденных заражений коронавирусом: США, Бразилия и Россия. Продолжение согласования состоится в пятницу, 26 июня.

Напомним, еще в марте Евросоюз принял решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса.

Из-за сильных убытков от прекращения туризма Еврокомиссия 11 июня рекомендовала государствам-членам и ассоциированным государствам Шенгенской зоны отменить внутренний пограничный контроль с 15 июня, но продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС из третьих стран до 30 июня.

Как писала "Страна", вчера ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля, однако Украина им не соответствует.