Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович заявил, что украинские "бандеровцы" пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны.

Об этом сообщает телекомпания RTV.

Министр заявил, что Сербия никогда не примет позорных попыток переписать историю. Он добавил, что страна не будет представлять сербский и русский народы, которые являются жертвами нацистской агрессии, как агрессоров, а нацистских преступников и завоевателей - как жертв.

"В этой волне фальсификации истории те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне - хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, подавленными, ослабленными и разорванными на части", - сказал Попович.

В ответ посольство Украины в Сербии призвало министра не вмешиваться в украинскую историю

"Мы считаем, что заявление министра инноваций и технологического развития Сербии представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательства над памятью более чем 8 млн граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны", - говорится в заявлении.

Ранее мы писали, что еврейская конфедерация Украины поддержала решение Окружного суда Киева по иску юриста Андрея Портнова об остановке решение Киевского городского совета о праздновании дат людей, связанных с нацизмом в Украине.