В Германии произошел интернациональный инцидент с участием польских и украинских дальнобойщиков. Здесь, в пригороде Мюнхена двух украинских водителей избили их коллеги по цеху. Конфликт произошел после того, как наши земляки отказались выпить с ними водки.

В результате нападения украинцы получили травмы различной степени тяжести, а один из пострадавших госпитализирован.

Об этом сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

История началась с того, что к двум дальнобойщикам из Украины (47 и 60 лет) во время отдыха подошел 40-летний коллега из Польши. Он предложил им разделить компанию, но получив отказ поляк пришел в ярость и набросился на мужчин с железным прутом.

Украинцам удалось добраться своих автомобилей, однако тут на помощь поляку пришел его товарищ. Вдвоем нападавшие вытащили из кабины одного из водителей, которого избили ногами и попытались задушить полотенцем.

Поляки уже арестованы, сейчас они находятся под стражей. Предварительно, во время инцидента нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше избили украинцев с криками "Польша для поляков".