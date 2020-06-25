Работа детских лагерей и санаториев, которые расположены в Киеве, запрещена до 31 июля из-за высокой заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом заявили в Департаменте молодежи и спорта КГГА, ообщается на сайте ведомства.

При этом в КГГА добавили, что большинство столичных учреждений отдыха и оздоровления детей готовы начать работу, как только это будет разрешено.

"На территории Киева насчитывается 8 учреждений, расположенных в загородной зоне. По информации их руководителей, к дальнейшему открытию готовы 7 учреждений, а именно: "Артек", "Волна", "Сокол", "Антей", "Лидер", "Лесной", "Пуща-Водица". ДУСТ "Жовтень", который является подразделением дочернего предприятия "Клинический санаторий "Жовтень", открываться в 2020 году не планирует", - заявила заместитель директора Департамента молодежи и спорта Людмила Панченко.

Ппринято решение о проверке этих учреждений после поступления от Министерства здравоохранения Украины официальных разъяснений, касающихся рекомендаций по открытию и действий работников после снятия карантинных ограничений.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский призвал заняться детскими лагерями, пока они закрыты из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что Кабмин пикетировали с требованием открыть детские лагеря.