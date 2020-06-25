На 105-й день карантина в Киеве сняли почти все ограничения - ресторанам и кафе разрешили принимать гостей не только на летних площадках, но и в залах.

В среду, 24 июня, "Страна" проинспектировала киевские заведения общепита, чтобы узнать, как рестораторы раскарантинили свой бизнес.



Ресторан депутата от "Слуги Народа" Николая Тищенко "Велюр", который прославился во время пика карантина как работающий "для своих", был открыт, но гостей принимали только на летней террасе. В разговоре со "Страной" официант сообщил, что внутренние залы еще закрыты, так как официального постановления не было, а то, что пишут в СМИ, это лишь разговоры.

"Лучше перестраховаться один или два дня, а там будет видно", - сказал официант.



Гостям в "Велюре" можно сидеть без масок. По состоянию на 12:00 на летней террасе ресторана скучало всего два клиента, внутри и вовсе не было ни души. Впрочем, столы были засервированы, что говорит о готовности в любое время принять гостей. Очевидно, понятных для заведения.





Официанты работают в масках и защитных перчатках. Никаких предупреждений о карантинных ограничениях нет.



На вопрос журналиста, когда откроют внутреннее помещение и возможно ли зарезервировать столик, официант сказал, что такой информацией не обладает: "Если у вас есть конкретная дата, вы можете позвонить на горячую линию и уточнить, возможно там вам что-то подскажут".

А вот ресторан "Жизнь Замечательных Людей" на Льва Толстого снял запрет на работу внутреннего зала - теперь гости могут располагаться и там.

Внутри заведения людей было значительно больше, чем на террасе. Это связано с прохладой, которую обеспечивает кондиционер.

Посетители ресторана, также как и в "Велюре", могут не соблюдать масочный режим, но у входа официант предлагает надеть маску и защитные перчатки, а если у клиента их нет, администратор выдает средства защиты бесплатно - в качестве комплимента от заведения.

Все клиенты ресторана, а это более 15 человек, сидели без масок. Замечаний ни администраторы, ни официанты, ни бармены гостям не делали. Каких-либо напоминаний о том, что в стране карантин, на территории или в помещении заведения нет. Сами официанты в масках, защитных перчатках и очках.

"Настроение праздничное, сегодня первый день как работаем на полную, надеемся, что так будет и дальше", - радостно рассказал официант.

Также свой зал открыл и ресторан с грузинской кухней "Mama Manana", расположенный по соседству.

Аншлага нет. Официант считает, что это связано с тем, что многие еще не знают про открытие внутренних залов. Периодически люди спрашивают, можно ли забронировать столик на выходные, на что официант радостно отвечает: "Да, конечно. Уже можно все! Или почти все".

"Надеемся, что больше закрывать рестораны не будут", - сказал официант. По его словам, из-за сильной жары на летней площадке люди сидят неохотно. Основной поток клиентов ожидают вечером.

Посетителей принимают без масок. В зале ресторана нет каких-либо визуальных предупреждений о карантинных ограничениях. Пускают даже с собаками. Занимать можно любой столик. Сами официанты работают только в масках, без перчаток и очков.

"То, что разрешили открыть внутренние залы, для нас стало неожиданностью, мы даже не успели закончить ремонт санузла", - рассказал официант. По его словам, персонал ресторана думал, что будут работать только летние трассы - из-за недавнего продления карантина до 31 июля. "Но мы только рады",- рассказал официант.

Между собой гости обсуждают открытие залов, радуются вслух, аргументируя настроение тем, что на трассе очень жарко, а в зале работает кондиционер.

А вот ресторан "Монтекки Капулетти" (Montecchi Capuleti), где в разгар карантина депутаты фракции "Слуги Народа" обмывали закон о продажи земли, еще не открыл свой внутренний зал, работает только летняя трасса.

"Решение про открытие залов для нас было неожиданным, в связи с чем мы не успели подготовить залы для приёма посетителей", - сообщил корреспонденту "Страны" официант.

По его словам, в течение нескольких дней ресторан заработает в прежнем режиме, как это было до карантина.

На летней террасе для посетителей нет никаких ограничений. Люди без масок, между столами нет дистанционной разметки. Здесь вам не понадобиться защитная маски или другие средства защиты.

"За одним столом может сидеть неограниченное количество человек, а если вы хотите организовать банкет, то и столы можно сдвинуть", – проинформировал официант.

Также свои залы начали открывать фастфуды всемирной сети McDonald’s, один из таких находится у станции метро "Крещатик".

Консультант на входе требует надеть маску, но уже в зале все ходят без них, и за этим никто не следит. Также у входа весит дезинфектор для рук с 70% содержанием этилового спирта, прикрепленный шурупами к стене. На всех сотрудниках фастфуда есть защитные маски, перчатки и очки.

На полу перед кассами нанесена дистанционное разметка. Но она очень условная. Дистанцию никто не соблюдают, а гостям не делают замечания. На столах также нанесены предупреждающие наклейки о необходимости держать дистанцию.

Для посадки в зале доступна только половина столов. "Это связано с тем, что между посетителями должна быть допустимая дистанция", - объяснила консультант.

За одним столом может сидеть не более четырех человек.

"Каждые 30 минут персонал протирает столики, мониторы для заказа еды, ручки дверей и умывальники", – проинформировал консультант. На вопрос, когда фастфуд заработает в полноценном режиме, нам ответили, что с окончанием карантина: "Надо с чего-то начать, а там видно будет!"

Напомним, "Страна" писала о том, что говорят киевские рестораторы о первом дне полноценной работы.

Также мы публиковали фоторепортаж о том, как снимаются ограничения в киевских ТРЦ.