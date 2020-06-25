Авторитетный американский журнал Forbes обнародовал очередной знаковый рейтинг. Эксперты журнала составили рейтинг 40 самых успешных российских деятелей культуры, моды и спорта в возрасте до 40 лет

Об этом сообщается на сайте российской версии журнала.

Так, в список вошли известные личности, чей доход составляет не менее $1 млн в год. Учитывался также уровень популярности, который зависит от упоминания в СМИ и социальных сетях, запросов в интернете и числа подписчиков в Instagram и YouTube. Средний возраст участников рейтинга - 32 года.

Топ-5 самых успешных деятелей культуры, моды и спорта до 40 лет:

Боец Хабиб Нурмагомедов



Телеведущая и певица Ольга Бузова



Певец Егор Крид



Хоккеист Александр Овечкин



Телеведущая Ксения Собчак

Кроме того в текущем году в рейтинг вошли пять новичков. Из них 9-е место занял хоккеист Артемий Панарин, 12-е место, теннисист Даниил Медведев, 15-е - певица Zivert, 21-е - рэпер Morgenstern, 37-е - резидент Comedy Woman Екатерина Варнава.

Отмечается, что еще шестеро звезд вернулись из рейтингов 2010-2018 годов. Речь идет о боксере Сергее Ковалеве (22-е место), футболистах Федоре Смолове (28-е) и Александре Головине (32-е), актере Даниле Козловском (35-е) и рэпере Noize MC (38-е).

Также в список вошли Тимати, Баста, Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Артем Дзюба, Евгений Малкин, Ирина Шейк, Анастасия Ивлеева, Little Big, Юрий Дудь, Гарик Харламов, Сергей Ковалев, Карен Хачанов, Wylsacom, Мария Шарапова, Элджей, Семен Слепаков, Эмин Агаларов, Михаил Галустян, Алина Загитова, Александр Головин, Александр Петров, Мот, Наталья Водянова, Ида Галич и Даниил Трифонов.

Ранее мы писали, что первым футболистом-миллиардером по версии журнала Forbes стал Криштиану Роналду.

Также мы сообщали, что популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona оказалась в рейтинге 30 перспективных звезд до 30 лет по версии Forbes.