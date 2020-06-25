Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, который в начале июня устроил смертельное ДТП в центре Москвы, отсудила у коммунальщиков 120 000 рублей (около 46 000 грн). В такую сумму суд оценил ущерб, нанесенный ее автомобилю в результате падения на него сосулек.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, прошлой зимой на автомобиль Кругликовой марки Suzuki Vitara, припаркованный в Плотниковом переулке, упала наледь с крыши. Супруга актера пыталась истребовать компенсацию у "Жилищника", но ей отказали. Тогда женщина решила отсудить деньги и выиграла дело. Согласно судебному решению, за разбитую машину коммунальщики выплатят ей 120 000 рублей.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, сел за руль, вылетел на встречку и врезался в фургон доставки еды. Нетрезвое состояние Ефремова уже официально установила экспертиза.

А утром 9 июня водитель грузовой "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина и находился за рулем фургона, скончался в больнице от полученных травм.

После этого Ефремова посадили под домашний арест, а вся его семья оказалась в центре внимания.