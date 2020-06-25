Сегодня, 25 июня, в Киеве проходит встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто, задача которой разблокировать экономическое сотрудничество между странами.

Об этом в своем микроблоге в Twitter написал глава украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Рад встретить моего венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве. Мы возобновляем украинско-венгерскую межправительственную комиссию после 7 лет паузы. Пришло время разблокировать истинный потенциал экономического сотрудничества между Украиной и Венгрией", - отметил Кулеба.

Также в четверг, 25 июня, в Киеве состоится четвертое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под сопредседательством глав МИД Украины и Венгрии.

Примечательно, что для протокольной фотосъемки министры поздоровались локтями.

Напомним, в конце мая Дмитрий Кулеба, несмотря на карантин, автомобилем поехал в Будапешт, чтобы 29 мая провести переговоры о примирении.

Также мы сообщали, что Зеленский хочет подписать меморандум с Орбаном, чтобы помириться с Венгрией.