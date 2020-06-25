Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал к пересмотру учебных программ по истории в школах Германии. Он считает, что в них должна быть информация об исторической ответственности Германии перед Украиной из-за бесчинств нацистов в УССР во время Великой Отечественной Войны.

Также посол выразил сожаление, что в немецкой культуре памяти не практикуется разница между народами СССР.

Об этом посол рассказал в интервью немецкому изданию Tagesschau.

"Когда мой сын посещал берлинскую гимназию, он был шокирован тем, что во время уроков истории на тему нацистского режима он не услышал и не прочитал (в учебниках - Ред.) ни слова ни об Украине, ни об исторической ответственности Германии перед Украиной", - сказал Мельник.

Он призвал к разработке этой "забытой исторической главы" - как в школах, так и среди общественности, а также к строительству в Берлине мемориала жертвам Великой Отечественной Войны на территории Украины.

Сообщается, что в МИД Германии поддерживают строительство в Берлине мемориала памяти погибших во Второй мировой украинцев.

Мы разбирались, что написано в тестах ВНО по истории Украины. Центральное событие всемирной истории ХХ века - Вторая мировая - отражено в тестах всего тремя вопросами. Которые вообще не охватывают необходимого минимума знаний по этому вопросу.

Также напомним, как украинцы вопреки карантину вышли праздновать 9 мая.