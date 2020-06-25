В Украине за минувшие сутки установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом - почти 1 000 человек заразились Covid-19. В связи с этим Минздрав внесет изменения в стандарт лечения больных пациентов. В национальный протокол лечения больных Covid-19 внесут медицинский препарат "Дексаметазон".

Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

Итоги брифинга:

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 994 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 64 у детей и 103 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 206 человек. За сутки выздоровели 349 человек, умерли 16 человек.





За последние сутки проведено 23 905 тестирования, из которых методом ПЦР - 13 015 и 10 890 методом ИФА.





За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (204), Одесской (95), Закарпатской (85) областях и в городе Киеве (85).





За минувшие сутки Украина установила очередной антирекорд по количеству новых случаев Covid-19. Министр очередной раз призвал граждан следовать рекомендациям Минздрава по профилактике распространения болезни: пользоваться масками, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Он убежден, что это позволит сдержать инфицирование коронавирусом, а также уменьшит показатель госпитализации больных Covid-19 и нагрузку на медиков.





Минздрав внесет изменения в стандарт лечения больных Covid-19. Такое решение было принято 24 июня на заседании рабочей группы министерства с участием ведущих специалистов страны. В частности, решено добавить в национальный протокол лечения коронавирусной болезни медицинский препарат "Дексаметазон". Министр отметил, что в Украине за последние три месяца значительно выросла эффективность лечения больных коронавирусной инфекцией.





В Украине за последние 10 дней показатель активных коронавирусных больных вырос с 37 человек на 100 000 населения до около 50.





ЕС пока не определился с критериями въезда на территорию Евросоюза граждан третьих стран. Актуальную информацию о правилах посещения гражданами Украины других стран можно получить на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.





Решение об усилении карантина в том или ином регионе принимается местными комиссиями ТЭБ и ЧС, если в течение трех дней эпидемиологическая ситуация в области не соответствует определенным правительством критериям.

Брифинг Максима Степанова 25 июня

Напомним, по состоянию на утро четверга, 25 июня, в Киеве за сутки Covid-19 обнаружили у 81 пациента. Так, столица перестала быть лидером в Украине по числу зафиксированных случаев коронавируса.

Также мы писали, что вчера, 24 июня, Украина вышла на третье место в Европе по суточному приросту коронавируса.