Рано утром в четверг, 25 июня, в Днепре грузовик с песком столкнулся с микроавтобусом, который перевозил ульи с пчелами. В результате аварии погибли 51-летний мужчина и 14-летний мальчик.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.

ДТП произошло в 04:16 на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской в Индустриальном районе города. По предварительной информации, там столкнулись Mercedes-Benz Vito, который перевозил ульи с пчелами, и грузовик DAF, загруженный песком.

Во время столкновения грузовик перевернулся на бок и перегородил проезжую часть улицы. В результате столкновения на месте погиб водитель микроавтобуса - мужчина, 1969 года рождения - и пострадали два мальчика, 2006 и 2007 годов рождения. Детей доставили в больницу. Старший из них умер от полученных травм.

"С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали тело погибшего мужчины из искореженного автомобиля. С проезжей части дороги смыты горюче-смазочные материалы. Также сотрудники аварийно-спасательной части собрали рой пчел в полиэтиленовые мешки, вывезли за пределы города и выпустили в окружающую среду", - сообщили в ГСЧС.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. А в сети появилось видео с моментом столкновения:

Смертельное ДТП произошло в Днепре 25 июня. Фото: ГСЧС

Напомним, в Хмельницкой области столкнулись два микроавтобуса. Авария унесла жизни трех человек.

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