За последние два дня коронавирус в Украине поставил два антирекорда: 940 и 994 заболевших в сутки. То есть почти тысяча в день. Что вывело страну в европейскую тройку по приросту заболевших covid-19.

Всего в июне таких антирекордов насчитывается уже восемь. Как мы уже рассказывали, причиной их появления стало, во-многом, увеличение числа тестирований.

Попытаемся разобраться, сохраняется ли эта тенденция и что вызвало последние "достижения" на коронавирусном фронте.

Математика новых антирекордов

Сравним, как менялось количество заболевших за последние дни июня.

Всего с 20 по 25 июня заболело 5024 человека при 62 840 тестах. Из приведенной ниже таблицы заметно, что антирекорды были поставлены в те дни, когда тестировалось наибольшее количество народу.

Дата Новых случаев Смертей ПЦР-тестов 25 июня 994* 16 13 015 (7,6%) 24 июня 940* 16 13 191 (7,12%) 23 июня 833 23 9 900 (8,4%) 22 июня 681 10 6 131 (11,1%) 21 июня 735 9 9 441 (7,78%) 20 июня 841 9 11 162 (7,53%)

*Жирным шрифтом помечен антирекорд

При этом за предыдущую шестидневку было на 546 заболевших меньше (всего 4478 случаев). И тестов было сделано чуть меньше - 62 120.

Дата Новых случаев Смертей ПЦР-тестов 19 июня 921* 19 11 805 (7,8%) 18 июня 829* 23 12 106 (6,85%) 17 июня 758* 31 10 659 (7,11%) 16 июня 666 11 9 376 (7,1%) 15 июня 656 12 7950 (8,25%) 14 июня 648 9 10 224 (6,34%)

*Жирным шрифтом помечены антирекорды

То есть с 20 по 25 июня имел место рост заболевших на почти 11%. При росте числа тестов всего на 1,1%. Это значит, что заболеваемость увеличивается не только потому, что стали больше тестировать.

Хотя, повторимся, именно в дни рекордных ПЦР-исследований и выявляются антирекорды по коронавирусу.

Если взглянуть на первую таблицу, то заметно, что за последние дни процент выявляемости (соотношение числа заболевших к сделанным тестам) не опускался ниже 7%. А в максимальных значениях достигал 11%.

В предыдущий период - с 14 по 19 июня - выявляемость колебалась от 6 до 8%. То есть, при том же числе исследований заболевших стало больше.

Причины и последствия антирекордов

Ухудшение статистики показывает, что адаптивный карантин, которые ввели с мая, не работает. Динамика болезни после снятия основных ограничений - транспорт, магазины, кафе - уверенно ползет вверх, хотя еще месяц назал Минздрав заявлял, что началось "плато", после которого пойдет спад.

При этом пока заболеваемость, судя по всему, не критична для медицинской инфраструктуры страны. Так, количество смертей при росте зараженных даже упало - со 105 до 83 - если брать исследуемые выше периоды. Что имеет свое объяснение - чем больше делают тестов, тем больший процент среди выявленных составляют бессимптномные. То есть те люди, у которых болезнь протекает в очень мягкой форме. А число тяжелых больных, которые требуют стационарного лечения увеличивается не столь быстро.

В целом же с карантином на данный момент такая: после скачка коронавируса в середине июня, Кабмин ужесточил критерии, по которым области могут отменять ограничения.

По этим критериям, как уже рассказывала "Страна", более половины регионов должны в теории возвращать строгий карантин.

Где в Украине больше всего заболевших covid-19. Подробная карта МОЗ на 22 июня (обновляется раз в неделю)

Однако этого почти нигде не происходит. В основном благодаря тому, что правительство сделало интересную оговорку: решение об ужесточении или снятии карантинных мер принимают непосредственно комиссии по чрезвычайным ситуациям на местах.

Это значит: хотите - ужесточайте, а хотите - нет.

Что резко контрастирует в политикой, проводимой ранее, когда Кабмин диктовал всем, когда им закрывать метро, рынки и спортзалы.

Однако в преддверии местных выборов стало понятно, что власти в регионах начнут борьбу за голоса избирателей. А люди возвращения карантина не поймут - поскольку это возвращение безработицы и закрытие бизнеса, больниц, транспорта и прочей социальной инфраструктуры.

То есть дальнейшие запреты сверху начали бы массово и демонстративно нарушать, как это произошло в Черкассах и многих других городах. Невыгодно закручивать карантинные гайки и поставленным из Киева губернаторам: ведь "Слуга народа" тоже хочет понравиться избирателям в преддверии осенних выборов.

В конце концов объективно деньги на карантин в стране просто кончились: как у властей, так и у населения. Поэтому до каких антирекордов мы докатимся дальше - пока неизвестно.

Но интересно, что на этом фоне и центральные, и региональные власти с каждым днем снимают все больше ограничений - в Киеве, например, открывают кинотеатры, залы кафе и ресторанов, бассейны и все без исключения магазины. Что резко противоречит европейской практике, когда карантин уменьшался только после устойчивого падения новых случаев и смертей.

В Украине же все наоборот: карантин по всей стране снимают, когда заболеваемость бьет рекорды.