По состоянию на утро четверга, 25 июня, Киев перестал быть лидером в Украине по числу зафиксированных случаев коронавируса. Столицу, где на сегодня известно о 4 609 заражениях, обогнала Львовская область. За сутки в Киеве Covid-19 обнаружили у 81 пациента.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, на сегодня в столице уже 4 609 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, 101 из которых оказался летальным. Выздоровели в Киеве 1 473 пациента с коронавирусом, за сутки болезнь преодолели 33 человека.

Среди новых заразившихся, по данным Кличко:

51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет,





23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет,





3 девочки от 2 до 14 лет,





4 мальчика от 7 до 17 лет.

За минувшие сутки коронавирус выявили у троих медиков. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 13. В Оболонском и Соломенском - по 12. Но в Шевченковском районе - 9 случаев.

Отметим, что информация Кличко не совпадает с данными, обнародованными Минздравом и СНБО, которые заявили о 4 613 случаях Covid-19 в Киеве и 85 заразившихся за сутки. Между тем, число новых пациентов с коронавирусом в Киеве после двухдневного роста начало снижаться.







Напомним, по состоянию на 25 июня число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 40 008 человек, прирост за сутки - 994.

Также мы писали, что после ослабления карантина Киев сразу же пополнил список проблемных коронавирусных регионов Украины.