Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в совершении незаконных действий, вследствие которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда на странице в Facebook.

"25 июня, в 13:40 следственный судья ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также в суде напомнили о карантине в стране. Поэтому в пресс-службе призывают СМИ воздержаться от посещения помещения ВАКСа, чтобы не подвергать себя и работников суда опасности.

"Вместе с тем, просим представителей СМИ следить за ходом рассмотрения дела онлайн", - подытожили в суде.

Напомним, следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

Кроме того, мы писали, что экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во вторник, 23 июня, был на допросе в НАБУ, где он объявил себя жертвой преследования Зеленского.