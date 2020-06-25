Львовская область обогнала Киев по числу больных Covid-19. Статистика заражений по областям Украины
К 09:00 утра четверга, 25 июня, в Украине зафиксировали 994 новых случаев коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
Всего выявлено 40 008 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1 067 человек с начала эпидемии умерли (+16 за сутки), 17 758 пациентов выздоровели (+349 за сутки). Проведено 606 766 тестирований методом ПЦР.
Статистика распространения коронавируса по регионам на 25 июня:
г. Киев - 4613 случаев (+85 за прошлые сутки);
Львовская область - 4627 случаев (+204);
Черновицкая область - 4531 случай (+53);
Ровенская область - 3248 случаев (+84);
Закарпатская область - 2454 случая (+85);
Киевская область - 2373 случая (+41);
Ивано-Франковская область - 2171 случай (+47);
Волынская область - 2024 случая (+69);
Харьковская область - 1947 случаев (+56);
Тернопольская область - 1815 случаев (+29);
Винницкая область - 1753 случая (+30);
Одесская область - 1465 случаев (+95);
Житомирская область - 1337 случаев (+33);
Днепропетровская область - 1069 случаев (+9);
Хмельницкая область - 645 случаев (+18);
Кировоградская область - 636 случая (+2);
Черкасская область - 616 случаев (+2);
Запорожская область - 561 случай (+2);
Черниговская область - 506 случаев (+12)
Донецкая область - 399 случаев (+23);
Николаевская область - 377 случаев (+9);
Полтавская область - 301 случай (+1);
Сумская область - 277 случая (+5);
Херсонская область - 188 случаев (+0);
Луганская область - 75 случаев (+0);
Как сообщала "Страна", чемпион мира по боксу заразился Covid-19 за неделю до защиты титула.
Также отметим удешевление нефти из-за увеличения числа новых случаев коронавируса в США.