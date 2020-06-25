К 09:00 утра четверга, 25 июня, в Украине зафиксировали 994 новых случаев коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Всего выявлено 40 008 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1 067 человек с начала эпидемии умерли (+16 за сутки), 17 758 пациентов выздоровели (+349 за сутки). Проведено 606 766 тестирований методом ПЦР.

Статистика распространения коронавируса по регионам на 25 июня:

г. Киев - 4613 случаев (+85 за прошлые сутки);

Львовская область - 4627 случаев (+204);

Черновицкая область - 4531 случай (+53);

Ровенская область - 3248 случаев (+84);

Закарпатская область - 2454 случая (+85);

Киевская область - 2373 случая (+41);

Ивано-Франковская область - 2171 случай (+47);

Волынская область - 2024 случая (+69);

Харьковская область - 1947 случаев (+56);

Тернопольская область - 1815 случаев (+29);

Винницкая область - 1753 случая (+30);

Одесская область - 1465 случаев (+95);

Житомирская область - 1337 случаев (+33);

Днепропетровская область - 1069 случаев (+9);

Хмельницкая область - 645 случаев (+18);

Кировоградская область - 636 случая (+2);

Черкасская область - 616 случаев (+2);

Запорожская область - 561 случай (+2);

Черниговская область - 506 случаев (+12)

Донецкая область - 399 случаев (+23);

Николаевская область - 377 случаев (+9);

Полтавская область - 301 случай (+1);

Сумская область - 277 случая (+5);

Херсонская область - 188 случаев (+0);

Луганская область - 75 случаев (+0);

Как сообщала "Страна", чемпион мира по боксу заразился Covid-19 за неделю до защиты титула.

Также отметим удешевление нефти из-за увеличения числа новых случаев коронавируса в США.