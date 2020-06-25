Статистика по коронавирусу в Украине на 25 июня 2020 - неутешительна. Фото: pixabay.com

К 09:00 утра четверга, 25 июня, в Украине зафиксировали 994 новых случаев коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Всего выявлено 40 008 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1 067 человек с начала эпидемии умерли (+16 за сутки), 17 758 пациентов выздоровели (+349 за сутки). Проведено 606 766 тестирований методом ПЦР.

Статистика распространения коронавируса по регионам на 25 июня:

г. Киев - 4613 случаев (+85 за прошлые сутки);

Львовская область - 4627 случаев (+204);

Черновицкая область - 4531 случай (+53);

Ровенская область - 3248 случаев (+84);

Закарпатская область - 2454 случая (+85);

Киевская область - 2373 случая (+41);

Ивано-Франковская область - 2171 случай (+47);

Волынская область - 2024 случая  (+69);

Харьковская область - 1947 случаев (+56);

Тернопольская область - 1815 случаев  (+29);

Винницкая область - 1753 случая (+30);

Одесская область - 1465 случаев (+95);

Житомирская область - 1337 случаев (+33);

Днепропетровская область - 1069 случаев (+9);

Хмельницкая область - 645 случаев (+18);

Кировоградская область - 636 случая (+2);

Черкасская область - 616 случаев (+2);

Запорожская область - 561 случай (+2);

Черниговская область - 506 случаев (+12)

Донецкая область - 399 случаев (+23);

Николаевская область - 377 случаев (+9);

Полтавская область - 301 случай (+1);

Сумская область - 277 случая (+5);

Херсонская область - 188 случаев (+0);

Луганская область - 75 случаев (+0);

В Украине зафиксировано 994 новых случае коронавируса Инфографика Телеграм Коронавирус.ИнфоВ Украине зафиксировано 994 новых случае коронавируса Инфографика Телеграм Коронавирус.ИнфоВ Украине зафиксировано 994 новых случае коронавируса Инфографика Телеграм Коронавирус.Инфо

Как сообщала "Страна", чемпион мира по боксу заразился Covid-19 за неделю до защиты титула.

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