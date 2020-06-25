В Херсонской области и Днепре напали на журналисток. Фото: Facebook/ Sergiy Tomilenko

Национальный союз журналистов Украины зафиксировал два новых нападения на журналистов, связанные с попытками не дать им заснять факты нарушения карантина. Инциденты случились в Херсонской области и в Днепре.

Об этом в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко. 

Так, по его информации, на пляже в Железном Порту журналистке выбили микрофон из рук, а в Днепре владелица магазина вырвала у корреспондентки телефон и грубо выталкивала из помещения. Такую агрессию вызвали намерения журналистов показать, не нарушаются ли требования карантина. В обоих случаях полиция оперативно открыла уголовные производства, а в НСЖУ рассчитывают, что все "карантинные" нападения на работников СМИ будут расследованы и закончатся весомым наказанием нападающих.

Собственный корреспондент "24 канала" в Херсонской области, член НСЖУ Марина Савченко была среди группы журналистов, которых 19 июня Госпотребслужба пригласила в рейд по Железному Порту о готовности к курортному сезону в карантинных условиях.

"На пляже мы увидели, что идут два человека с животными на плечах. У одного была обезьяна, у второго - большой попугай Ара. Когда они увидели делегацию, сразу ускорили шаг. Я позвала оператора, чтобы побежать за ними и спросить о наличии документов. Они оба были без масок. Сначала он начал хамить со словами "поехали со мной - расскажу", "вас скоро выгонят с канала, и будете со мной здесь ходить", "ничего вам не скажу". Затем вернулся и ударил рукой по микрофону, с него слетела брендированная фишка. Я ему сказала, что он препятствует журналистской деятельности, а он начал передразнивать: "Ага, ага, поговори...", - рассказала Савченко.

По ее словам, позади появился еще какой-то человек, который в громкоговоритель начал кричать отдыхающим, что здесь "журналисты-провокаторы", и тоже снимать все на мобильный телефон. Журналистка вызвала полицию, которая на место прибыла только через 40 минут.

"Потом я уже сама выяснила, кто этот человек - это житель Херсона, свадебный оператор, летом переезжает на курорт и зарабатывает здесь "бизнесом" с животными на пляже. В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Херсонской области прокомментировали, что разрешения на работу с птицей на пляже у них никто не брал", - сообщила Марина Савченко.

Журналистка добавляет: у нее вызвал удивление допрос в полиции, когда вместо выяснения подробностей нападения, у нее спрашивали, почему она живет не по адресу регистрации, или официально ли она работает на телеканале, было ли у нее редакционное задание на эту съемку и так далее.

"Боюсь, чтобы дело не замяли. Иначе что ждать дальше? Удар в лицо?" - комментирует она.

Впрочем, местный следственный отдел полиции открыл производство по ч.1. ст. 171 (препятствование журналистской деятельности) 19 июня. 

А 18 июня в Днепре от рук владелицы магазина пострадала журналистка телеканала "Открытый" Кристина Маликова. Она делала сюжет о работе продуктовых магазинов в условиях карантина. В одном из них - "Ассорти" на ул. Староказацкой - сняла, как посетители заходят внутрь без масок, а продукты лежат не накрытые пленкой. Продавщица агрессивно отнеслась к журналистке и позвала хозяйку магазина. Та набросилась на Кристину с кулаками.

"Выбежала хозяйка магазина и начала бить меня по рукам, чтобы забрать телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил за воротник. Телефон отобрали, с ним хозяйка побежала в служебное помещение и удалила видео", - рассказала Кристина.

На видео, которое снимали уже в присутствии полиции, которую вызвали на место инцидента, зафиксировано, как женщина грубо толкает журналистку, сопровождая свои действия криком и бранью по отношению к операторам. Затем владелица магазина пришла ругаться на телеканал чтобы выяснить, кто отправил съемочную группу в магазин.

Владелица магазина описала свое видение инцидента в Facebook, ссылаясь на то, что магазин - это частный объект, а у журналистки не было документа, удостоверяющего согласие "соответствующих инстанций" на съемку в ее магазине.

По информации отдела коммуникации полиции Днепропетровской области, открыто уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.

В Херсонской области и Днепре напали на журналистов. Скриншот: Facebook/ Сергей Томиленко

В Херсонской области и Днепре напали на журналистов. Скриншот: Facebook/ Сергей Томиленко

В Херсонской области и Днепре напали на журналистов. Скриншот: Facebook/ Сергей Томиленко

Напомним, в мае 2020 года Национальный союз журналистов Украины зафиксировал четыре нападения на работников СМИ. Три из них были связаны со съемками по соблюдению карантина в стране.

Также мы писали, что в годовщину смерти журналиста Комарова, на которого напали год назад, НСЖУ потребует от полиции отчитаться о расследовании его убийства.

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