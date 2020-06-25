Национальный союз журналистов Украины зафиксировал два новых нападения на журналистов, связанные с попытками не дать им заснять факты нарушения карантина. Инциденты случились в Херсонской области и в Днепре.

Об этом в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Так, по его информации, на пляже в Железном Порту журналистке выбили микрофон из рук, а в Днепре владелица магазина вырвала у корреспондентки телефон и грубо выталкивала из помещения. Такую агрессию вызвали намерения журналистов показать, не нарушаются ли требования карантина. В обоих случаях полиция оперативно открыла уголовные производства, а в НСЖУ рассчитывают, что все "карантинные" нападения на работников СМИ будут расследованы и закончатся весомым наказанием нападающих.

Собственный корреспондент "24 канала" в Херсонской области, член НСЖУ Марина Савченко была среди группы журналистов, которых 19 июня Госпотребслужба пригласила в рейд по Железному Порту о готовности к курортному сезону в карантинных условиях.

"На пляже мы увидели, что идут два человека с животными на плечах. У одного была обезьяна, у второго - большой попугай Ара. Когда они увидели делегацию, сразу ускорили шаг. Я позвала оператора, чтобы побежать за ними и спросить о наличии документов. Они оба были без масок. Сначала он начал хамить со словами "поехали со мной - расскажу", "вас скоро выгонят с канала, и будете со мной здесь ходить", "ничего вам не скажу". Затем вернулся и ударил рукой по микрофону, с него слетела брендированная фишка. Я ему сказала, что он препятствует журналистской деятельности, а он начал передразнивать: "Ага, ага, поговори...", - рассказала Савченко.

По ее словам, позади появился еще какой-то человек, который в громкоговоритель начал кричать отдыхающим, что здесь "журналисты-провокаторы", и тоже снимать все на мобильный телефон. Журналистка вызвала полицию, которая на место прибыла только через 40 минут.

"Потом я уже сама выяснила, кто этот человек - это житель Херсона, свадебный оператор, летом переезжает на курорт и зарабатывает здесь "бизнесом" с животными на пляже. В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Херсонской области прокомментировали, что разрешения на работу с птицей на пляже у них никто не брал", - сообщила Марина Савченко.

Журналистка добавляет: у нее вызвал удивление допрос в полиции, когда вместо выяснения подробностей нападения, у нее спрашивали, почему она живет не по адресу регистрации, или официально ли она работает на телеканале, было ли у нее редакционное задание на эту съемку и так далее.

"Боюсь, чтобы дело не замяли. Иначе что ждать дальше? Удар в лицо?" - комментирует она.

Впрочем, местный следственный отдел полиции открыл производство по ч.1. ст. 171 (препятствование журналистской деятельности) 19 июня.

А 18 июня в Днепре от рук владелицы магазина пострадала журналистка телеканала "Открытый" Кристина Маликова. Она делала сюжет о работе продуктовых магазинов в условиях карантина. В одном из них - "Ассорти" на ул. Староказацкой - сняла, как посетители заходят внутрь без масок, а продукты лежат не накрытые пленкой. Продавщица агрессивно отнеслась к журналистке и позвала хозяйку магазина. Та набросилась на Кристину с кулаками.

"Выбежала хозяйка магазина и начала бить меня по рукам, чтобы забрать телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил за воротник. Телефон отобрали, с ним хозяйка побежала в служебное помещение и удалила видео", - рассказала Кристина.

На видео, которое снимали уже в присутствии полиции, которую вызвали на место инцидента, зафиксировано, как женщина грубо толкает журналистку, сопровождая свои действия криком и бранью по отношению к операторам. Затем владелица магазина пришла ругаться на телеканал чтобы выяснить, кто отправил съемочную группу в магазин.

Владелица магазина описала свое видение инцидента в Facebook, ссылаясь на то, что магазин - это частный объект, а у журналистки не было документа, удостоверяющего согласие "соответствующих инстанций" на съемку в ее магазине.

По информации отдела коммуникации полиции Днепропетровской области, открыто уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.

Напомним, в мае 2020 года Национальный союз журналистов Украины зафиксировал четыре нападения на работников СМИ. Три из них были связаны со съемками по соблюдению карантина в стране.

Также мы писали, что в годовщину смерти журналиста Комарова, на которого напали год назад, НСЖУ потребует от полиции отчитаться о расследовании его убийства.