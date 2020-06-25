В Славянске Донецкой области за минувшие сутки выявили 22 новых случая коронавирусной инфекции. Все заболевшие - сотрудники психоневрологического интерната в городе.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

"+23 новых случая Covid-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня в Донецкой области. 1 в Краматорске, 22 - в Славянске", - говорится в сообщении.

Как отметил Кириленко, в Краматорске заразилась коронавирусом 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, а в Славянске - медработники психоневрологического интерната (65-летний мужчина и 21 женщина - от 35 до 70 лет. Все они контактировали из теми, у кого ранее был подтвержден Covid-19.

"В настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения", - подытожил Кириленко.

Инфографика: Facebook/ Павел Кириленко

Напомним, по данным на 25 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 40 008 человек. За сутки заразились почти тысяча человек. Это новый антирекорд.

Также мы писали, что еще вчера, 24 июня, Донецкая область была в числе регионов не готовых к снятию карантина. Регион не соответствует показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения).