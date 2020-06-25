В Администрации президента Турции прокомментировали скандальную книгу Джона Болтона, бывшего советника президента США по нацбезопасности. В частности, освещение в ней переговоров Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа назвали однобоким и ошибочным.

Об этом со ссылкой на руководителя Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна пишет "Анадолу".

По словам Алтуна, серьезные дипломатические усилия и шаги в направлении урегулирования вопросов между странами-союзними не должны превращаться в предмет внутриполитических дебатов.

"Налицо попытки достижения определенных целей во внутренней политике и удовлетворения личных амбиций. В Турции уже не удивляются подобным манипулятивным вбросам, нацеленным на президента нашей страны. Однако мы продолжим демонстрировать реакцию на подобного рода события с тем, чтобы разрушить попытки формирования ошибочного представления", - заявил Алтун.

По его словам, "несмотря на глубокие различия и некоторые враждебные антитурецкие заявления в Вашингтоне", Эрдоган и Трамп предпринимают серьезные усилия по восстановлению и стабильному развитию турецко-американских отношений.

"Президент Турции при каждой возможности открыто озвучивает приоритеты Анкары, отстаивая интересы нашей страны. Эрдоган придерживается одинаковой позиции по насущным вопросам повестки дня, как в ходе закрытых переговоров, так и выступая перед общественностью. Это касается и вопросов выдачи террористов Фетуллаха Гюлена, противодействия РКК и их пособникам, темы турецкого Halkbank. Все эти темы остаются в повестке дня переговоров с периода президентства Барака Обамы. В отличие от предшественников, Трамп уделяет больше внимания позиции союзников по НАТО. Турция восприняла это совершенно естественно", - заявил Алтун.

По его словам, Турция и США имеют серьезные общие цели и придерживаются общих ценностей. Лидеры двух стран продолжат открытый и честный диалог, добавил представитель администрации Эрдогана.

Напомним, Трамп хочет посадить Болтона из-за его мемуаров о Белом доме.

Также мы писали о том, что рассказал об Украине в мемуарах Джон Болтон.