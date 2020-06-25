Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в МВД подготовили законопроект, который предусматривает значительно большую сумму штрафов за превышение скорости. В частности, 3 400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч.

Об этом заявил он в интервью "РБК-Украина", в четверг, 25 июня.

По его словам, сейчас если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении десяти дней нарушитель должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч - 510 гривен.

Геращенко добавил, что в Украине надо ввести такую систему, как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода. "Мы должны поднимать верхний порог штрафа", - считает он.

Кроме того, он рассказал, что с 1 июля с стране запускают и другие функции системы: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и проезд по полосе для общественного транспорта.

Ранее мы писали, что "Укрпочта" пришла в гости и вручила первые протоколы попавшимся на камеры нарушителям ПДД.

Также сообщали, что пользователи интернета начали сообщать о первых проблемных ситуациях в работе системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Так, уведомления о нарушениях ПДД присылают бывшим собственникам авто, а не тем, кто управляет им в настоящее время.