Предлагаем читателям ознакомиться с гороскопом на сегодня, 28 июня 2020 года, для всех знаков Зодиака.

Судя по лунному календарю, день удачный для делового сотрудничества даже при наличии определенных сложностей в принятии решений.

Овен (21.03 - 20.04)

Соблюдайте семейные традиции и всячески старайтесь укрепляться на позициях лидера. Звезды советуют вам максимально вкладываться и отдаваться сегодняшним событиям. Не бойтесь перемен и стремитесь меняться сами.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам нужно быть предельно внимательными, чтобы разглядеть находящийся рядом с вами неплохой источник дохода. Сейчас ваша душа требует перемен как никогда прежде, однако важно сохранить хорошие отношения с друзьями.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня есть шанс раскрыть обман, однако постарайтесь ничего не менять на эмоциях. Оставайтесь верными своим принципам, действуйте по плану и не забудьте тщательно спрогнозировать предстоящую неделю. Приложенные усилия принесут хорошие дивиденды.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня есть риск прервать отношения с давним другом, если неправильно трактовать его действия. Ищите уверенность в себе, оставайтесь на позициях стабильности, постарайтесь получить опору в кругу семьи. Не лишним будет сосредоточиться на вопросах профессионального имиджа.

Лев (23.07 - 23.08)

На первый план сегодня выйдут официальные отношения, когда справедливость можно отстоять юридическим путем. Впрочем, совсем скоро на помощь придут друзья, они помогут в кризисной ситуации. Посвящайте свободное время медитации и отдыху и просто плывите по течению.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы могут оказаться в той ситуации, когда вопросы недвижимости или ремонта техники займут передний план, сместив в сторону романтику и мечтательный настрой. Постарайтесь пробудить в себе стремление к расширению кругозора и поиску новых знаний.

Весы (24.09 - 23.10)

Обратите внимание на разговоры и скрытый язык тела ваших собеседников. Задавайте вопросы, общайтесь, выводите людей на чистую воду. Только увидев истинные мотивы, можно решить некоторые проблемы. Звезды говорят, что все ответы вы можете получить, если прислушаетесь к внутреннему голосу.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Возможно обстоятельства будут складываться так, что вам придется заняться делами, на которых вы давно поставили точку. С чем бы вы ни столкнулись, попытайтесь придать этому новую жизнь. Быть может, вам давно необходимо перебрать старые вещи, покрасить забор или заняться ремонтом техники.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцы получат известия об улучшении здоровья и самочувствия. День будет наполнен приятными событиями, посиделками с друзьями, а интуиция подскажет вам, как правильно себя вести. Постарайтесь найти новые способы, чтобы поделиться мыслями и чувствами с окружающими.

Козерог (22.12 - 20.01)

В личных взаимоотношениях возможны состояния неопределенности. Сегодня могут проигрываться непредвиденные ситуации. Звезды советуют довериться случаю и верить в лучшее, ведь сложившаяся ситуация наполнит вас решимостью и уверенностью в будущем.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня у вас преобладает нестабильная энергия. Вам необходимо усердно трудиться и не отступать ни на шаг от поставленных целей. В личной сфере все разрешится легко и логично. При необходимости можете обратиться за советом к друзьям.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня лучше глобально не тратиться - в плане денег или энергии. Держите в тайне ваши планы и успехи. Любые свои решения лучше подкреплять знаниями и консультироваться со специалистами. Это может открыть массу интригующих возможностей для самореализации.