Число населенных пунктов, пострадавших в результате наводнения на Западной Украине, увеличилось до 285. Среди них больше всего - в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Так, по данным спасателей, всего подтоплено:

285 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 234, Черновицкая - 37, Львовская - 12, Тернопольской - 2),

9 994 дома (Ивано-Франковская - 9 157, Черновицкая - 728, Львовская - 72, Тернопольской - 37),

9 объектов социальной и бытовой сферы;

Затоплено:

3 340 подвалов (Ивано-Франковская - 2553, Черновицкая - 712, Львовская - 75)

13 390 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 11337, Черновицкая - 1895, Львовская - 131, Тернопольская - 27).

Кроме того, разрушено 117 км автодорог (Ивано-Франковская - 116, Черновицкая - 1) и 64 моста в Ивано-Франковской области; повреждено 500 км автодорог и 135 мостов (Ивано-Франковская - 487 км дорог и 118 мостов, Львовская - 2 км автодорог, Черновицкая - 12 км автодорог и 17 мостов), 280 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; №5 - 70 м) в Черновицкой области.

Над ликвидацией последствий непогоды работали 1 643 человек и 469 единиц техники, из них от ГСЧС 656 человек личного состава, 123 единицы техники и 2 вертолета.

Напомним, "Страна" разбиралась, почему запад Украины ушел под воду и при чем тут дожди, вырубка лесов и кража песка.

Также мы писали, что масштаб нынешнего потопа на Западе Украины хуже, чем в 2008 году.