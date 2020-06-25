В мае 2020 министру внутренних дел Украины Арсену Авакову начислено 47 230 гривен заработной платы. Его заместители получили от 50 000 до 72 6 000 гривен. Государственный секретарь МВД - 86 000 гривен. Ранее стало известно, какую майскую зарплату получил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Украинских новостей.

Должностной оклад Авакова должен был составить 56 100 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 11 220 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 11 220 гривен.

При этом согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников в законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" из зарплаты вычтены 31 310 гривен. Фактическая сумма, полученная Аваковым после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривен.

Зарплата, фактически полученная первым заместителем министра Сергеем Яровым, составила 61 289 гривен, заместителями Татьяной Ковальчук - 50 063 гривны, Катериной Павличенко - 72 665 гривен, Сергеем Гончаровым - 61 289 гривен, Антоном Геращенко - 50 063 гривны, Александром Гогилашвили - 50 063 гривны, госсекретарем Алексеем Тахтаем - 85 974 гривны.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", глава Национальной полиции Игорь Клименко в мае получил зарплаты больше 100 000 гривен. Должностной оклад Клименко за май составил 40 000 гривен.

Напомним, что павлоградских копов-наркоторговцев и насильников арестовали без права на залог.