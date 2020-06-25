Президент Украины Владимир Зеленский, который перешел на особый режим работы в связи с обнаружением коронавируса у его супруги Елены, после окончания срока самоизоляции планирует посетить Херсонскую область.

Уже завтра, 26 июня, глава государства поедет с визитом в регион для инспекции проекта "Большое строительство".

Об этом со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко сообщают "Украинские новости", в четверг, 25 июня.

"Относительно начала "Большого строительства" в Херсонской области, могу небольшой анонс сделать. Президент лично поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты большого строительства в этой области", - сказал Тимошенко.

Напомним, 12 июня у Елены Зеленской диагностировали коронавирус. По ее словам, в семье президента соблюдались все меры предосторожности в условиях коронавирусной эпидемии. Однако от заражения инфекцией это ее не спасло. При этом тест на Covid-19 у самого Зеленского показал отрицательный результат.

Отметим, 26 июня будет ровно две недели с того момента, как у супруги президента был диагностирован коронавирус.

Кроме того, вчера, 24 июня, Зеленский уже выходил из Офиса президента. Он общался с шахтерами из Львовской области, которые уже два дня стоят под зданием ОП из-за задолженностей по зарплатам.