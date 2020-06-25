Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета - одно из самых сложных в истории страны, так как к нему готовились очень тщательно. Главная цель расследования этого непростого дела - установить всех причастных, вплоть до заказчиков.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Геращенко рассказал, что убийство журналиста было хорошо продумано: все (исполнители - Ред.) были без телефонов, лица прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро.

"Во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, отслеживались люди, за ними следили, проверяли их походки и т.д", - добавил он.

По его словам, дело убитого журналиста - это не дело Авакова, это дело, которое ведет группа полиции, порядка 15 человек. "Задача полиции - найти виновных, задача прокуратуры - не допустить преследования невиновных", - сказал Геращенко.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

В декабре прошлого года полиция провела обыски и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

22 мая 2020 года было завершено досудебное следствие в отношении подозреваемых. Кузьменко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. п.5, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.3 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.3 ст.28 ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.