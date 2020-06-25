По состоянию на утро четверга, 25 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 40 008 человек. Вчера, 24 июня, в стране было зафиксировано 39 014 заболевших. Таким образом, прирост за сутки составил 994 человека. Это новый антирекорд.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте СНБО.

Так, из общего числа инфицирования Covid-19 уже 1 067 случаев оказались летальными с начала эпидемии (+ 16 за сутки). 17 758 человек уже выздоровели (+ 349 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что была опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 24 июня.

Так же мы рассказывали, что Украина вышла на третье место в Европе по суточному приросту коронавируса.