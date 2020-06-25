Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции в Белом доме с лидером Польши Анджеем Дудой обсудили присутствие американских войск на территории Польши.

Об этом сообщает DW.

Так, в частности лидеры стран говорили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше.

Трамп заявил, что США "с нетерпением ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обороны". Глава Белого дома отметил, что страна частично выводит свои войска из Германии. Следовательно, часть из них должны вернуться в США, а другая - переместиться в Европу, в том числе и в Польшу.

Отмечается, Дуда подтвердил, что стороны говорили о возможности "дальнейшего увеличения присутствия американских войск в Польше". Он добавил, что попросил лидера США не выводить американский контингент из Европы. Президент Дуда отметил, что Польша готова принять больше американских военнослужащих.

Также в рамках встречи, лидеры подписали декларацию по содействию Вашингтона в развитии в Польше атомной энергетики и технологии 5G.

Напомним, мы писали о предстоящей встречи и о том, что США планируют направить в Польшу 2 000 своих военнослужащих на постоянной основе. Также США намерены разместить на территории страны около 30 самолетов F-16.