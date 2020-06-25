На Калиновском рынке в Черновцах, который затопило из-за продолжающихся паводков на Западной Украине, местный житель поймал огромную рыбину. В частности, опубликовано видео, как он практически голыми руками ловит солидную добычу.

Рыбак глушил рыбу палкой, чтобы вытащить из воды. После успеха он начал "позировать" с уловом перед присутствовавшими людьми. Рыба оказалась крупной - длиной примерно в полметра.

Пользователи соцсетей отреагировали на такую "рыбалку" по-разному. Одни хвалят рыболова за неожиданный успех, другие - обвиняют в жестокости. Кроме того, комментаторы предполагают, что пойманный карп не был "диким", а выплыл во время паводка из какого-нибудь пруда.

Видео опубликовано информагентством "АСС".

Видео: acc.cv.ua

Напомним, что врачи предупредили об опасности лептоспироза в Украине, чьи вспышки происходят после наводнений.

Мы разбирались, что происходит на Западной Украине, где бушует наводнение.