Сегодня, 25 июня, в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2020 года. Вступительные экзамены стартуют обязательным тестированием по математике. В этом году ВНО проводится во время эпидемии, поэтому действуют карантинные ограничения. Ранее мы ответили на 10 главных вопросов об этом.

О старте ВНО-2020 сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Для прохождения тестирования по математике зарегистрировались 186 072 человека. Для которых открыто 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.

"Чтобы избежать скопленией у входа в пункт тестирования допуск участников к пункту начнется в 09:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска", - добавили в центре.

В этом году процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,





паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;





приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны были самостоятельно распечатать с информационной страницы.

"В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія" абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО", - отметили в УЦОКО.

В центре подчеркнули, что если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО.

"Советуем взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться", - добавили в центре.

"Украинский и региональные центры оценивания просят участников ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правила социального дистанцирования, не забывать, что безопасность - общее дело", - говорится в сообщении.

В УЦОКО напомнили, что для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия.

"Сейчас в социальных сетях распространяются слухи о препятствиях для вступления в учреждения высшего образования без оценок за ГИА. Как сообщает Министерство образования и науки Украины, если выпускник / выпускница текущего года хочет поступать в учреждения высшего образования, то обязательно должен / должна пройти ВНО. Если в приложении к свидетельству о среднем образовании в графе ГИА будет написано "освобожден(а)", это не является препятствием для прохождения ВНО", - разъяснили в центре.

Ранее в Минобразования уже давали более детальное разъяснение относительно освобождения от ГИА и ВНО по желанию.

Также мы разбирались, как поступить в вуз в Украине детям из Донецка и Луганска.

Напомним, что написано в тестах ВНО-2020 по истории Украины.