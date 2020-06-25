С 1 июля между Турцией и Украиной будет возобновлено авиасообщение и Анкара пообещала с этой даты открыть тест-центры по определению коронавирусной инфекции Covid-19 во всех крупных аэропортах cтраны.

Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в ходе круглого стола редакторов агентства "Анадолу".

По словам министра, в условиях пандемии особую значимость приобретает защита здоровья жителей и гостей страны.

За получением сертификата "Безопасный туризм" к нам обратились уже 727 гостиниц и около 900 ресторанов страны, отметил глава Минкультуры.

"Турция самая безопасная страна по числу сертифицированных объектов европейского уровня в рамках мер по защите от Covid-19", - заверил Мехмет Нури Эрсой.

Он так же отметил, что хотя Турция - одна из самых безопасных стран Европы, партнеры за рубежом под предлогом экономических проблем затягивают устранение ряда ограничений. "В большинстве своем это неоправданно. Однако мы даем должный ответ и постепенно устраняем преграды. К 2023 году турпоток в Турцию должен достигнуть 75 млн человек, а доходы от сферы туризма - $65 миллиардов. Мы ожидаем быстрое восстановление сферы туризма в период после пандемии", - сказал турецкий министр.

Ранее "Страна" сообщала, что Австрия продлила запрет на пассажирское авиасообщение с Украиной и Россией до июля.