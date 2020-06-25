В России некоторые СМИ начали распространять информацию о том, что Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в Москве, якобы выставил на продажу один из своих домов в Юрмале за 50 миллионов рублей. Мол, часть денег, должна была пойти на выплату компенсации семье погибшего Сергея Захарова, а другая часть остаться для родных самого Ефремова, когда он пойдет отбывать срок.

Однако адвокат артиста Эльман Пашаев опроверг эту информацию и подтвердил, что больше "не будет ни за кем бегать", а сколько решит суд - столько артист и возместит семье Захарова.

Об этом передает StarHit.

"Михаилу Олеговичу не нужно ничего продавать, чтобы выполнить решение суда. Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае - 1,5 миллиона. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента. Хотя, напомню, он готов был дать родственникам погибшего значительно больше. Но не собирался для этого ничего продавать. Да и как он может это сделать под домашним арестом?", - заявил Эльман Пашаев.



Ранее "Страна" сообщала, что лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина призвала прекратить пляску на костях.