В NASA назвали предполагаемые сроки возвращения на Землю нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX.

По мнению специалистов экипаж корабля вернется на Землю с МКС не раньше 2 августа.

Об этом сообщил заместитель руководителя программы коммерческих полетов NASA Стивен Стич в соцсети.

"Предполагаем, что ближайшая возможность для отстыковки (от МКС) и возвращения на Землю будет самое раннее - 2 августа", - сказал он.

Напомним, что в конце мая в рамках коммерческого контракта с NASA на орбиту стартовал первый за почти девять лет после завершения программы полетов американских шаттлов пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX. Корабль доставил на МКС американских астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена.

Ранее NASA указывало, что точная дата возвращения Харли и Бенкена будет зависеть от нескольких факторов, таких как штатное функционирование их космического корабля, выполнение ими работ на МКС и погодные условия в районе посадки спускаемой капсулы в Атлантическом океане и в Мексиканском заливе.

Планируется, что Бенкен совершит как минимум два выхода в открытый космос 26 июня и 1 июля с нынешним командиром МКС Крисом Кэссиди, который в апреле прибыл на станцию на российском космическом корабле "Союз". Дуэту предстоит заменить устаревшие никель-водородные аккумуляторы на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте фермы МКС, к которой крепятся солнечные батареи. Аккумуляторы были доставлены на МКС в мае японским грузовым кораблем HTV.

Ранее "Страна" в материале "Батут Маска" выясняла, почему США почти 10 лет не могли запустить астронавтов в космос и что поменяет Crew Dragon.