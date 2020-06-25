В пятницу, 26 июня, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин проведут видеоконференцию на которой обсудят вопросы глобальной безопасности, в том числе Украину, Ливию и Иран.

Особое внимание в ходе переговоров будет уделено проблемам Украины.

"Необходим дальнейший прогресс в кризисной повестке дня, особенно в Украине", - заявили в Елисейском дворце, как передает Reuters.

В канцелярии французского лидера так же отметили, что речь идет о "высказанном обоими президентами желании продолжить обсуждение стратегического диалога".

В частности, в Париже рассчитывают на обсуждение "крупных тем безопасности в Европе", последствий пандемии коронавируса, международных кризисов и темы кибератак.

При этом в Париже предупреждают, что за один раз серьезно продвинуться в решении этих вопросов, в частности, по украинской тематике, вряд ли удастся.

"Речь идёт о том, чтобы сделать промежуточные выводы, выстроить дальнейший рабочий график, сформулировать требования и выслушать мнение наших российских партнеров по этим темам", - заявили в Елисейском дворце.

Французские СМИ поясняют, что, как ожидается, разговор пройдет в пятницу во второй половине дня.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский хочет собрать "Нормандскую четверку" в ближайшие месяцы, несмотря на пандемию.