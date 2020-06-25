После выхода в свет своей скандальной книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон продолжает атаки на Дональда Трампа.

Так, например, Джон Болтон заявил, что нынешний глава Белого дома игнорировал ранние предупреждения о пандемии коронавируса из-за негативного влияния, которое она могла оказать на торговую сделку с Китаем.

"Президент не хотел слышать плохие новости о своем друге Си Цзиньпине (председатель КНР - Ред.). Он не хотел слышать плохие новости о сокрытии данных о вирусе в Китае или его потенциальном влиянии на китайскую торговую сделку, которую он так хотел заключить. И он не хотел слышать о потенциальном влиянии пандемии на американскую экономику и ее влиянии на его переизбрание", - сказал Болтон в интервью CNN, как передает "Интерфакс".

По его мнению, тот факт, что президент закрывал глаза на ранние предупреждения о коронавирусе привел к тому, что страна не может справиться с Covid-19.

"Я думаю, что в стране такого размера, как Соединенные Штаты, государственные и местные органы власти должны играть большую роль, но на федеральном уровне реакция не была последовательной", - сказал он.

По данным института Джонса Хопкинса, в США подтверждено 2 380 065 случаев Covid-19, умерли 121 969 человек.

В начале года Трамп действительно преуменьшал опасность коронавирусной инфекции, сравнивая ее с гриппом. Однако впоследствии президент США неоднократно возлагал на Китай ответственность за пандемию и допускал возможность введения санкций против Пекина.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Трамп называл Украину "стеной между США и Россией", по заверениям Болтона в своей книге.