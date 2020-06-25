Госдепартамент США назначил новую награду за информацию, которая поможет установить местонахождение нового главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Амира Мухаммеда Саида Абделя Рахмана аль-Мауля. Сумма вознаграждения повышена с пяти до десяти миллионов долларов.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства США от 24 июня.

В Вашингтоне считают, что террорист причастен к убийствам и похищениям езидов в Ираке, а также он руководил различными вылазками ИГ. В США называют аль-Муаля преемником Абу Бакра аль-Багдади.

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади американскими военными. Как сообщил Трамп, вместе с главарем ИГ в результате спецоперации сил США в сирийской провинции Идлиб было уничтожено много боевиков группировки.

"Страна" приводила фото и видео спецоперации по уничтожению боевика.

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