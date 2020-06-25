Украина и Италия покинули российский проект по изучению источников гамма-излучения в космосе "Гамма-400".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сотрудника Физического института РАН Аркадия Гальпера.

Италия отказалась от участи в проекте по административным причинам, в то время, как "с украинцами мы просто были вынуждены прекратить работы, потому что их ученым как бы в вежливой форме их руководство рекомендовало не принимать участие", говорит ученый.

"Аппаратуру теперь должен сделать Институт космических исследований РАН, а наши кристаллы, мы рассчитываем, что через два года будут такими же, как планировавшиеся ранее", заявил он, отметив, что украинские ученые должны были предоставить аппаратуру для измерения электромагнитной установки и специальные кристаллы, проходя которые гамма-лучи теряют энергию, что позволяет их измерить.

Теперь выращивать подобные кристаллы исследователям РАН придется около двух лет.

Однако заменить Украину тут же согласилась Беларусь. Целью исследования Гальпер назвал определение происхождения "темной материи", изучение высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследование космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрация заряженных частиц космических лучей, а также поиск и исследование гамма-всплесков.

Напомним, международная группа ученых зафиксировала в космосе самый мощный в истории наблюдений гамма-всплеск.

Как сообщала "Страна", впервые в истории астрономы зафиксировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд, которые представляли собой два сверхплотных объекта массой с наше Солнце и размером с Москву.