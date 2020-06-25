За последние двое суток на территории Ивано-Франковской области выпало от 200 до 235 мм осадков, что в два-два с половиной раза превышает месячную норму.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заместителя главы отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталью Голеня.

"Это достаточно большие, экстремальные осадки, выпавшие в Ивано-Франковской области за двое суток - это 200-235 миллиметров осадков, это в 2-2,5 месячных норм практически за все это дождливый период. За двое суток это довольно большое количество осадков. Нельзя сказать, что это аномалия такая для этого региона, там и до этого были такие осадки, но в последнее время, последние 20 лет таких осадков не наблюдалось", - заявила она.

В то же время в ГСЧС сообщают, что за два дня в регионе было разрушено около 110 километров дорог, почти два километра прибережных зон и 90 мостов. Всего на Западной Украине за последние дни известно о разрушении 429 км дорог, 130 мостов, о нарушении сообщения с 34 населенными пунктами в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Кроме того, трое человек погибли и один считается без вести пропавшим.

За два дня в Ивано-Франковской области выпала двухмесячная норма осадков. Видео: YouTube / "Радио свобода"

Напомним, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях продолжаются интенсивные осадки, которые привели к масштабным дождевым паводкам. Подтоплено уже около 200 населенных пунктов, на некоторых дорогах заблокировано движение, разрушены дамбы. За несколько дней фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Днестр разлился почти на 7 метров - до уровня стихии 2008 года.

Как сообщала "Страна", спасатели объявили в Черновцах штормовое предупреждение из-за новой волны паводков, которая поднимет уровень воды в реках на семь метров и более.