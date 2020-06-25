В Киеве поймали банду мошенников из Запорожья, которая требовала деньги у жертв краж за возвращение украденного имущества при помощи полицейской базы.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции Украины и Подольским УП ГУНП в городе Киеве по результатам длительной спецоперации найдены и задержаны пять участников организованной преступной группы, которые наладили схему системного противоправного завладения денежными средствами граждан под видом возврата похищенного у них имущества", - указано в сообщении.

"Работой" банды руководил 37-летний житель Запорожья, который привез членов семьи и друзей в Киев, распределял между ними роли, устанавливал место, время и жертву аферы, а также занимался конспирацией аферистов. Двое из них уже имели судимости.

Группировка использовала внутреннюю базу данных полиции для поиска людей, которые обращались за помощью в правоохранительные органы после кражи, после чего жертвам обещали вернуть похищенное за предварительную компенсацию, которая обычно составляла от трех до 13 тысяч гривен.

В архив им проникнуть при помощи бывшего полицейского в Запорожской области. Когда пострадавший прибывал в место встречи, мошенники меняли условия, настаивая на пересчете денег перед выдачей похищенных вещей. После подтверждения информации о поступлении средств, злоумышленники выключали свои телефоны, а sim-карты уничтожали. Полученные от потерпевших деньги, мошенники снимали через банкоматы и распределяли между собой.

Каждый день банда совершала от пяти до 15 звонков жертвам, пока что известно о только о 12 пострадавших. 22 июня "на горячем" задержали одного из организаторов схемы, после чего арестовали и троих его сообщников. Во время обысков были найдены деньги, терминалы, Sim-карты нескольких операторов мобильной связи, рамки от уже использованных Sim-карт с абонентскими номерами, компьютерная техника, банковские карточки и наркотики.

Каждому фигуранту дела грозит от пяти до 12 лет ограничения свободы.

Напомним, чем активнее украинцы пользуются банковскими картами, тем чаще их обманывают жулики. За 2019 года совокупный расчетный доход карточных мошенников в Украине вырос с 245,8 млн грн до 361,99 млн грн (на 47,3%), сообщила заместитель директора Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Олеся Дальниченко. Если говорить о средней сумме мошеннической операции, то она подросла с 3620 до 6200 гривен.

Как сообщала "Страна", смутное время карантина в Киеве оказалось весьма продуктивным для различных аферистов. Преступники вытаскивают из испуганных коронавирусом людей десятки тысяч гривен.