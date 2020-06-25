Ответит ли Корниенко за айкос?

Главный политический скандал вчерашнего дня – диалог при невыключенном микрофоне двух первых лиц фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко. Собственно, само событие произошло позавчера, но тогда еще не ясно было, во что оно выльется. А оно вылилось в скандал общегосударственного масштаба – стараниями самих "слуг".

И это уже не первый случай, когда комментариями по горячим следам представители "Слуги народа" усугубляют ситуацию. Уже ведь были примеры, когда некоторые политики вроде "Анал табу" рассказывали о монтаже и спецоперациях, а потом вынуждены были признавать, что все было так, как написали СМИ, и в результате оказывались дважды виноватыми.

Но чужой опыт ничему не учит – и Корниенко наступил на те же грабли. Поэтому к концу вчерашнего дня он был уже не только "сексистом", но и лгуном. Он, конечно, может надеяться, что все останется без последствий, но последствия будут.

Хотя будут они, конечно, не за выражения о "бабе", "тюнинге" и "корабельной сосне". Все это на самом деле никого не удивило, хотя многие политики в силу конъюнктуры обязаны высказать возмущение. Самой неудачной фразой Корниенко были слова о президенте, который "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы".

Чтобы понять значение этой фразы, нужно вернуться в конец прошлого года, когда всплыли пленки с беседами тогда еще премьера Алексея Гончарука с финансовым блоком. В этих пленках ключевыми были слова о "пустоте" в голове президента – именно после них судьба Гончарука была решена. Потом понадобились два месяца на выбор удобного момента и подбор сменщика – но это уже частности.

Важно то, что неуважения к себе Владимир Зеленский не прощает. Многое простит – но не это. Так что отсчет времени для отставки Корниенко с постов во фракции и партии уже пошел. А произойдет это, скорее всего, после местных выборов – когда "Слугу народа" ждут неизбежные провалы в целом ряде регионов. Тогда ответственность главы партии будет очевидной.

Но только в тот момент Корниенко пусть вспомнит, что главная причина не в выборах, а в айкосах.

Стерилизация как вид социальной политики

Еще один скандал разгорается с главой парламентского комитета по социальной защите и ветеранам, нардепом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой.

В сети появилось видео, на котором она высказывает крайне радикально-либеральные взгляды относительно того, какой должна быть социальная защита. По мнению Третьяковой, защищать нужно "простого человека, который хочет работать". А с безработными нужно поступать жестко, вплоть до стерилизации.

Глава комитета соцполитики не говорит об этом прямо, но она фактически одобряет слова британского замминистра соцполитики о стерилизации тех, кто получает социальную помощь, и действия сингапурского лидера Ли Куанг Ю, который приказал стерилизовать женщин, не имеющих высшего образования.

Кроме того, Третьякова фактически выступила против помощи по рождению ребенка, поскольку в Украине нередки случаи, когда люди рождают ради ее получения. А в этом случае, убеждена она, получаются дети "низкого качества".

Подобные взгляды, безусловно, существуют. Но они звучат цинично в стране, где миллионы человек не имеют работы не из-за собственной лени, а из-за того, что уже шесть лет политика власти направлена на разрушение промышленности.

И что еще хуже – эту позицию высказал человек, который является главным в парламенте по социальной политике и даже рассматривался в качестве кандидата на должность министра по этому направлению. Стоит ли после этого удивляться, что в парламенте появляются законопроекты вроде лишения жилья за долги по коммуналке, которую треть населения просто не в состоянии платить?

Зеленский перед выборами не делал каких-то конкретных обещаний по социальной политике. Но все же никто не ожидал, что он приведет во власть команду, которая захочет стерилизовать безработных. И если президент сам не разберется с тем, кто у него отвечает за социальную политику, ему и его партии об этом еще не раз напомнят конкуренты. В том числе на ближайших выборах.

"Площадки Коболева": зачем "Нафтогазу" двойная бухгалтерия?

А еще Зеленскому, похоже, придется разбираться с тем, что происходит в "Нафтогазе". Потому что вчера всплыли некоторые странные вещи, которые логического объяснения не находят. Точнее, находят только одно логическое объяснение – коррупцию.

У НАКа есть две дочерние компании, которые торгуют газом из подземных хранилищ или из трубы. Весь этот газ закупается "Нефтегазом" и не делится ни по запаху, ни по другим свойствам. Но эти две компании – "ГК Нафтогаз Украины" и "Нафтогаз Трейдинг" – почему-то продают его промышленным предприятиям по разным ценам.

"Нафтогаз Трейдинг" торгует преимущественно через биржу и по рыночным ценам. К примеру, 22 июня он продавал газ по 3458 гривен за тысячу кубов. А "ГК Нафтогаз Украины" в тот же день рассылал письма предприятиям с предложением купить тот же газ по 3060 гривен. Причем никто не понимает, по какому принципу формируется список предприятиям, получающим "спецпредложение", и за что им такой подарок.

Возможно, для отчета перед Зеленским и Шмыгалем глава "Нафтогаза" Андрей Коболев найдет какое-то вразумительное объяснение. Но со стороны все очень напоминает "площадки Клименко", когда отдельным предприятиям предлагали оформить налоговую льготу и провести налоги через особую схему, конец которой находился в руках Семьи. В результате в выигрыше оказывались и предприятия, и Семья – теряло только государство.

На сегодняшний день эта схема стала историей. Но, судя по всему, она возродилась под новым названием – "Площадки Коболева". Очень привлекательные и для отдельных предприятий, и для американской мамы главы "Нафтогаза". Государство, конечно, в пролете, но к этому уже все привыкли…

Кто утопил Западную Украину?

На фоне всех этих скандалов власти вчера приходилось разбираться с жутким наводнением в Западной Украине, которое, по общему мнению, превзошло все аналоги в ХХІ веке и даже во второй половине ХХ.

К первой реакции власти на эту ситуацию, в принципе, претензий нет: вчера сдружившиеся на фоне общей нелюбви к соросятам Денис Шмыгаль и Арсен Аваков весь день провели в регионе, пытаясь определить способы ослабления последствий катастрофы.

Претензия только одна: пока власть реагирует только на последствия, не пытаясь разбираться в причинах. Хотя именно эта тема вчера была главной в соцсетях.

Прошлый созыв Верховной Рады принял совсем немного действительно государственных решений, но одним из них было введение моратория на экспорт леса-кругляка, который породил бесконтрольную вырубку лесов, особенно в Карпатах. Однако тому же созыву пришлось это решение отменить – под давлением президента Петра Порошенко, на которого, в свою очередь, давил Евросоюз.

Так что нынешние масштабы наводнения – это во многом последствия безвизового режима и прочих пряников от Евросоюза, которые давались в обмен на лес-кругляк, семечки подсолнечника и другие товары, которые Украине продавать невыгодно. Или даже преступно.

Но даже после того, как ЕС выдавил из власти отмену моратория, и прошлая, и нынешняя власть могли принять меры хотя бы по уменьшению вырубки лесов. К примеру, ужесточить полицейский контроль за перевозкой леса к западной границе или ввести дополнительные требования по документам на таможне. Но никто этим заниматься не захотел. А теперь приходится разбираться с последствиями.

Парад Победы: без Украины

Вчера в Москве состоялся Парад Победы, который должен был пройти 9 мая, но был отменен из-за эпидемического карантина. Поскольку карантин, по сути, продолжается во всем мире, иностранных гостей на нем было немного, однако – на фоне практически полного отсутствия масштабных мероприятий во всем мире – эффект все равно получился сильным.

И в одном моменте карантин даже сыграл положительную роль: парад 24 июня получился более символическим, чем если бы он проходил 9 мая, поскольку именно 24 июня войска Красной армии бросили знамена поверженного противника к подножию мавзолея.

Ровно через 75 лет после первого парада Победы в 1945-м.

Парад был символичными и с точки зрения ситуации с коронавирусом.

Россия как бы показывает, что побеждает эпидемию, демонстрируя свою способность отвечать на вызовы 21 века. В Москве вообще часто проводят параллели между победой над нацистами в 1945 году и победой над коронавирусом в 2020 году.

А 1 июля пройдёт голосование за изменения в Конституцию, которое должно увенчать эту победную поступь. Согласно изменениям Путин получит право баллотироваться в президенты ещё на два срока.

Но был во вчерашнем параде еще один символизм, на сей раз печальный: отсутствие Украины.

Даже если по политическим причинам украинская власть не хотела присутствовать в Москве, она должна была организовать свой парад в Киеве, чтобы показать Путину: 9 мая – это день и нашей победы. Но похоже, что эту "битву за Победу" Банковая сдает без боя. Потому что особо и воевать не хочет. Наоборот, государвенная политика даже внутри страны направлена на то, чтобы снизить значения праздника 9 мая.