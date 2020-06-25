В ночь на среду воры-медвежатники совершили дерзкий налет на салон красоты, который находится в Киеве на бульваре Леси Украинки.

Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

Примерно после полуночи злоумышленники взломали входные двери в бьюти-салон "G-bar" и вынесли оттуда сейф, в котором хранились около 200 тысяч гривен, принадлежавших владельцам заведения. Вероятно, бандиты решили взять сейф с собой, а не вскрывать его на месте, чтобы не нарваться на полицию. К тому же хранилище денег имело небольшие размеры.

Воры волновались зря: сигнализации в заведении не было, и кражу обнаружили только утром следующего дня, когда администратор пришла открывать салон.

Сейчас правоохранители проверяют окрестные камеры видеонаблюдения из системы "Безопасный город", чтобы выйти на след взломщиков. Сейф был хоть и маленький, но тяжелый, поэтому воры явно не могли его тащить в руках, а скорее всего увезли на автомобиле.

Полиция проверяет версию о наводке со стороны кого-то из работников салона. Ведь он открылся после карантина только в середине мая и вряд ли мог заработать и скопить серьезную выручку. Поэтому маловероятно, что взлом произошел на авось. По всей видимости, воры знали от кого-то посвященного о большой сумме денег в сейфе, как и о существовании самого сейфа.

Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины (кража с проникновением). Воров пока не нашли.

Ранее "Страна" рассказывала о похожем случае в Одессе, где из офиса частной компании вынесли сейф с миллионом гривен.

Мы также писали, что в Николаеве из "Ощадбанка" медвежатники украли пустой сейф.