В связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье компания "Укрзализныця" отменила семь пригородных поездов на отдельных направлениях.

Эта мера временная, поезда вернутся на маршруты после преодоления последствий непогоды.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

С 24 июня прекратили курсировать следующие четыре пригородных поезда:

Коломыя - Снятин;

Снятин - Коломыя;

Ворохта - Ивано-Франковск;

Ивано-Франковск - Ворохта.

С 25 июня "Укрзализныця" отменит курсирование трех поездов:

Снятин - Коломыя;

Коломыя - Снятин;

Ворохта - Ивано-Франковск.

В компании попросили пассажиров учитывать эти изменения в графике движения пригородных поездов при планировании путешествий.

Ранее "Страна" сообщала, что в четырех областях из-за непогоды отменяют ВНО.

Также мы писали, что "Укрпочта" из-за разгула стихии не сможет доставлять письма и пенсии по Западной Украине.