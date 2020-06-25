"Укрзализныця" отменила поезда из-за наводнения на Прикарпатье
В связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье компания "Укрзализныця" отменила семь пригородных поездов на отдельных направлениях.
Эта мера временная, поезда вернутся на маршруты после преодоления последствий непогоды.
Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".
С 24 июня прекратили курсировать следующие четыре пригородных поезда:
- Коломыя - Снятин;
- Снятин - Коломыя;
- Ворохта - Ивано-Франковск;
- Ивано-Франковск - Ворохта.
С 25 июня "Укрзализныця" отменит курсирование трех поездов:
- Снятин - Коломыя;
- Коломыя - Снятин;
- Ворохта - Ивано-Франковск.
В компании попросили пассажиров учитывать эти изменения в графике движения пригородных поездов при планировании путешествий.
Ранее "Страна" сообщала, что в четырех областях из-за непогоды отменяют ВНО.
Также мы писали, что "Укрпочта" из-за разгула стихии не сможет доставлять письма и пенсии по Западной Украине.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.