В Николаевской области произошло ДТП с участием полицейского на мотоцикле, которого пришлось госпитализировать в компании с другим участником столкновения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области в Facebook.

"Сегодня, 24 июня, около 18:00 в с. Вознесенское Вознесенськго района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Славута, автомобиля Лада Калина и мотоцикла Suzuki", - указано в сообщении.

В ходе аварии травмы получил один из водителей и 23-летний полицейский, который был на мотоцикле и работает инспектором сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского отдела. Всех пострадавших госпитализировали.

Также помощь медиков понадобилась 38-летней водителю "Славуты", а вот водитель "Лады" не пострадал. Расследование дела поручили Государственному бюро расследований.

Напомним, во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибли двое полицейских.

Как сообщала "Страна", в Киеве полицейский автомобиль на полном ходу врезался в Hyundai, после чего пострадавшие устроили потасовку с правоохранителями.