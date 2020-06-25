Во время скандальной беседы в Николаеве глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и лидер фракции Давид Арахамия обсуждали не только внешность своей коллеги Ирины Аллахвердиевой. Они также вспомнили о походе в кафе Владимира Зеленского во время визита в Хмельницкий.

На это обратил внимание Телеграм-канал "Политика Страны".

Обсуждая случай в Хмельницком, где на президента и его соратников были выписаны протоколы о штрафах, Корниенко уточнил, что оштрафовали всех, кроме Ермака.

"Президента оштрафовали, всех оштрафовали... Ермака не оштрафовали", - сказал глава партии.

Напомним, Зеленский нарушил правила карантина в начале июня.

Как писала "Страна", вместе с президентом нарушителем стал и главный санитарный врач Виктор Ляшко, которого оштрафовали на 17 тысяч гривен.