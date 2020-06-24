В Сумской, Запорожской областях и других восточных регионах Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - указано в сообщении.

Отмечается, что особый уровень пожарной опасности будет сохраняться с 25 по 27 июня, однако с чем связана такая вероятность, спасатели не уточняют.

Напомним, в Кривом Роге произошел пожар на территории рынка. Горел Центральный рынок на улице на улице Серафимовича. Огнем были охвачены металлические павильоны с продовольственными товарами. Уничтожено 22 торговых павильона. Общая площадь пожара составила 240 м.кв.

Как сообщала "Страна", в одном из сгоревших сел Житомирской области жили староверы, которые хотели спастись от конца света вдали от городов. Причиной пожара местные жители называют поджог мусора на кладбище во время уборки. Председатель сельского совета Першотравневого пришел на уборку кладбища вместе с небольшим количеством людей. Видимо, чтобы не вывозить мусор и сухую траву на свалку, участники этого "субботника" решили все это поджечь. Однако люди не рассчитывали, что огонь станет сложно контролировать. В итоге пожар добрался до сел Бережесть Каменевка, Магдин и Личманы.