24 июня в российских городах прошли перенесенные с 9 мая парады Победы и салюты. Самый зрелищный фейерверк состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде, который стал эпицентром торжественных мероприятий.

Вообще в городе одновременно, в 22:00, прошли два салюта: на кургане и на Центральной набережной. На набережной артиллеристы сделали 30 залпов с интервалом в 20 секунд из 12 орудий времен Великой Отечественной.

А на Мамаевом кургане салют прошел в рамках концерта и грандиозной лазерной видеоинсталляции "Свет великой Победы".

Что касается праздничного концерта, то в нем приняли участие музыканты Денис Мацуев и Игорь Бутман, актеры Константин Хабенский, Сергей Безруков, Александр Петров и другие известные артисты.

Ранее "Страна" рассказывала о параде Победы в Москве.

Мы также писали о потрясающих ходах во время трансляции парада. Например, о том, как дрон с камерой влетел в дуло одного из танков.