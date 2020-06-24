В селе Малодолинское Одесской области мужчина получил травмы из-за любви и сострадания к животному. Пытаясь спасти упавшего в пустую цистерну для воды котенка, он сам в нее рухнул.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Происшествие произошло вечером 20 июня на улице Эдуарда Савинова.

На помощь упавшему в глубокую емкость мужчине пришли спасатели. Задействовав веревку и лестницу, они достали любителя животных на поверхность. Как оказалось, при падении на дно цистерны мужчина сломал ногу. Поэтому спасатели передали его бригаде скорой помощи.

Котенок не пострадал.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Днепре пятеро спасателей помогли упавшему в колодец коту выбраться на свободу.

Мы также сообщали, что в Киеве люди спасли испуганного кота, который взобрался на дерево, но самостоятельно слезть не смог.