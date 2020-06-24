Мужчина сломал ногу из-за котенка. Фото: Facebook/ DSNSODE

В селе Малодолинское Одесской области мужчина получил травмы из-за любви и сострадания к животному. Пытаясь спасти упавшего в пустую цистерну для воды котенка, он сам в нее рухнул.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Происшествие произошло вечером 20 июня на улице Эдуарда Савинова. 

На помощь упавшему в глубокую емкость мужчине пришли спасатели. Задействовав веревку и лестницу, они достали любителя животных на поверхность. Как оказалось, при падении на дно цистерны мужчина сломал ногу. Поэтому спасатели передали его бригаде скорой помощи.

Котенок не пострадал.

Скриншот из Facebook ГСЧС ОдесчиныСпасатели достают мужчину из цистерны

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