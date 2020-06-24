В Киеве задержали мужчину, который подделал более сотни рецептов врача на сильнодействующие препараты, которые нельзя купить в аптеке без соответствующего направления.

Об этом сообщает Прокуратура Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении ранее судимому 31-летнему киевлянину в подделке лекарственных рецептов и их незаконном использовании. Досудебным расследованием установлено, что мужчина, получив незаконным путем поддельную печать медицинского учреждения и рецептурные бланки, вносил в них ложные сведения о больных, адресах их проживания, количестве сильнодействующего лекарственного средства для получения", - указано в сообщении.

При помощи 115 найденных поддельных направлений он скупал в столичных аптеках препараты "Соннат" и "Димедрол", которые позднее продавал наркозависимым. Деятельность он вел начиная с 2018 года, сейчас полиция проверяет возможную связь с еще 1300 подобными случаями.

За подделку документов ему грозит штраф или ограничение свободы от полугода до трех лет.

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Как сообщала "Страна", Нацполиция заявляет о разоблачении синдиката наркоторговцев. В результате масштабной спецоперации, в которой были задействованы около 500 сотрудников полиции и прокуратуры, изъяты наркотики на сумму 25 млн грн.