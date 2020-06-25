Спасатели объявили в Черновцах штормовое предупреждение из-за новой волны паводков, которая поднимет уровень воды в реках на семь метров и более.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

"Штормовое предупреждение! На р. Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680-730 см над нулем поста, с максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м3 / с", - указано в сообщении.

Могут быть затоплены села Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай и Ванчиковцы в Новоселицком районе.

Не исключено, что такая же участь постигнет и сельскохозяйственные угодия Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов. Также ожидается подтопление блоков сигнализации воинской части в Новоселицком районе.

Известно, что сейчас уровень воды в реке Прут остается на высоте около 6,5 метров, однако может опуститься после новых паводков.

Напомним, в Черновцах паводок добрался до крупнейшего в городе рынка. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплена территория КП "Калиновский рынок" и частного рынка "Добробут".

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях продолжаются интенсивные осадки, которые привели к масштабным дождевым паводкам. Подтоплено уже около 200 населенных пунктов, на некоторых дорогах заблокировано движение, разрушены дамбы. За несколько дней фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Днестр разлился почти на 7 метров - до уровня стихии 2008 года.