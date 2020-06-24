Печерский районный суд Киева отреагировал на жалобу адвоката олигарха Игоря Коломойского и постановил открыть уголовное производства в отношении бывшего президента Петра Порошенко, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой.

Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на адвоката Коломойского Владимира Лысенко.

По словам юриста, заявление об уголовном правонарушении было подано после обнародования народным депутатом Андреем Деркачем пленок, из которых стали очевидны нарушения при национализации "ПриватБанка".

Лысенко уточнил, по каким статьям открыто дело.

"Коломойский решил обратиться с заявлением, в котором ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности высших должностных лиц по ч.2 ст.206 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ст.231 (незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК", - сказал адвокат.

Он добавил, что после того как Генеральная прокуратура не отреагировала на заявление, оно было направлено в Печерский суд.

"Жалоба была удовлетворена, соответственно следственный судья обязал уполномоченных должностных лиц Офиса генпрокурора внести сведения (об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований - Ред.)", - резюмировал Лысенко.

В начале июня "Страна" сообщала, что Коломойский написал заявление на имя генпрокурора, в котором обвинил Порошенко в том, что тот под предлогом национализации "ПриватБанка" хотел получить контроль над каналом "1+1".

Также мы рассказывали о том, что Порошенко просил советника Трампа Болтона ввести санкции против Коломойского.