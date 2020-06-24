Южные области Украины в четверг, 25 июня, накроет проливными дождями, которые вскоре доберутся до Западных регионов и могут усугубить и без того непростую ситуацию с паводками.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

"Кому ливни и грозы на юге Украины? Но все равно грозовые дожди забрасывает и дальше на Запад Украины. Остальные территории - в солнце", - указано в сообщении.

Напомним, в Черновцах минувшей ночью паводок добрался до крупнейшего в городе рынка. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплена территория КП "Калиновский рынок" и частного рынка "Добробут".

Как сообщала "Страна", эксперты связывают анимальные паводки на Западе страны с регулярными и неконтролируемым вырубками леса, несмотря на запрет подобной деятельности.